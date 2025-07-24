Генеральная прокуратура совместно с Агентством финансового мониторинга (АФМ) приступила к досудебной проверке и расследованию деятельности ТОО "СК-Фармация" и других субъектов фармацевтической отрасли, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек в своем аккаунте в Facebook.

По его словам, поводом для начала расследования послужило обращение, подготовленное им совместно с депутатом Муратом Абеновым на основании отчета Высшей аудиторской палаты.

"Прокуроры совместно с правоохранительными органами приступили к уголовному расследованию хищений в ТОО „СК-Фармация“ и среди субъектов фармацевтической отрасли", — отметил Базарбек.

Среди выявленных нарушений:

АО "Научный центр противоинфекционных препаратов"

Проведение фиктивных клинических исследований лекарств на сумму 166,4 млн тенге;

Необоснованное освоение 36,7 млн тенге за оборудование, которое фактически не было получено.

ТОО "СК-Фармация"

Предполагаемый ущерб бюджету при закупке лекарств составил 35,8 млрд тенге.

ТОО "КазМедПром"

Завышение цен при поставке медицинских перчаток Единому дистрибьютору, повлекшее неэффективное использование 5,3 млрд тенге бюджетных средств.

Факты внесены в книгу учета информации Генпрокуратуры и переданы в АФМ для процессуального решения.

Также в прокуратуру Алматы направлено поручение о проверке деятельности Научного центра в связи с фиктивными исследованиями и неосвоенными средствами на сумму свыше 200 млн тенге.

Дополнительно Генпрокуратура инициировала проверки в отношении ТОО "СК-Фармация" и Национального центра экспертизы лекарственных средств и медизделий.

Ранее корреспондент BAQ.KZ разбиралась, как "СК-Фармация" дошла до кризиса и что ждёт её дальше.