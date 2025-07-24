СК-Фармация под следствием: ущерб бюджету превысил 35 млрд тенге
Генпрокуратура начала расследование по фактам хищений в "СК-Фармация" после обращения депутатов.
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Генеральная прокуратура совместно с Агентством финансового мониторинга (АФМ) приступила к досудебной проверке и расследованию деятельности ТОО "СК-Фармация" и других субъектов фармацевтической отрасли, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщил депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек в своем аккаунте в Facebook.
По его словам, поводом для начала расследования послужило обращение, подготовленное им совместно с депутатом Муратом Абеновым на основании отчета Высшей аудиторской палаты.
"Прокуроры совместно с правоохранительными органами приступили к уголовному расследованию хищений в ТОО „СК-Фармация“ и среди субъектов фармацевтической отрасли", — отметил Базарбек.
Среди выявленных нарушений:
АО "Научный центр противоинфекционных препаратов"
- Проведение фиктивных клинических исследований лекарств на сумму 166,4 млн тенге;
- Необоснованное освоение 36,7 млн тенге за оборудование, которое фактически не было получено.
ТОО "СК-Фармация"
- Предполагаемый ущерб бюджету при закупке лекарств составил 35,8 млрд тенге.
ТОО "КазМедПром"
- Завышение цен при поставке медицинских перчаток Единому дистрибьютору, повлекшее неэффективное использование 5,3 млрд тенге бюджетных средств.
Факты внесены в книгу учета информации Генпрокуратуры и переданы в АФМ для процессуального решения.
Также в прокуратуру Алматы направлено поручение о проверке деятельности Научного центра в связи с фиктивными исследованиями и неосвоенными средствами на сумму свыше 200 млн тенге.
Дополнительно Генпрокуратура инициировала проверки в отношении ТОО "СК-Фармация" и Национального центра экспертизы лекарственных средств и медизделий.
Ранее корреспондент BAQ.KZ разбиралась, как "СК-Фармация" дошла до кризиса и что ждёт её дальше.
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