СК-Фармация закупает почти половину лекарств через посредников — АЗРК
Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) выявило проблемы в ценообразовании на лекарственные препараты и медицинские изделия, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, из-за непрозрачных механизмов и завышенных заявок некоторые отечественные лекарства стоили в 2–3 раза дороже зарубежных аналогов.
Причиной названы отсутствие проверки реальных затрат и завышение цен со стороны поставщиков и производителей.
С 2025 года правила изменятся: цены будут определяться на основе средних показателей референтных стран и официальных источников, а не по данным самих заявителей. Также предлагается сделать услуги инспектирования частью государственной монополии и регулировать их стоимость, чтобы исключить лишние расходы для фармацевтических компаний.
Отдельное внимание уделено деятельности единого дистрибьютора "СК-Фармация". Сейчас около 45% закупок компания осуществляет через дистрибьюторов, а не напрямую у производителей, что повышает риски удорожания. В этой связи АЗРК рекомендовало увеличить долю прямых закупок и закрепить обязательный анализ затрат при заключении долгосрочных контрактов.
