Казахстан увеличил число своих объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО до семи. Последним пополнением стали скальные мечети и сакральные места Мангистау, которые получили международное признание в июле 2026 года, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Центр всемирного наследия ЮНЕСКО.

Согласно официальным данным организации, сейчас в списке представлены четыре культурных и три природных объекта Казахстана.

25 июля 2026 года Комитет всемирного наследия на своей 48-й сессии в южнокорейском Пусане принял решение включить в перечень скальные мечети и связанные с ними сакральные объекты Мангистау.

Речь идёт о пяти исторических комплексах: Бекет-ата, Шопан-ата, Караман-ата, Шакпак-ата и Султан-эпе.

Как поясняется на сайте ЮНЕСКО, эти святыни расположены на полуострове Мангистау у Каспийского моря. Они создавались в естественных пещерах, высекались в скалах или устраивались под землёй. Комплексы относятся к XII–XVIII векам и на протяжении столетий оставались местами паломничества.

В организации отмечают, что памятники отражают особую духовную культуру региона, в которой суфийские традиции переплелись с более древними представлениями о почитании предков и священных местах.

Какие ещё объекты Казахстана входят в список ЮНЕСКО

Первым казахстанским объектом Всемирного наследия стал мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане. Его включили в список в 2003 году.

Годом позже международное признание получили петроглифы археологического ландшафта Танбалы. В 2008 году список пополнили степи и озёра Северного Казахстана — Сарыарка.

В последующие годы в него вошли участки Великого Шёлкового пути в коридоре Чанъань — Тянь-Шань (2014), Западный Тянь-Шань (2016) и холодные зимние пустыни Турана (2023).

При этом ещё 15 объектов Казахстана находятся в предварительном списке ЮНЕСКО. Среди них — культурный ландшафт Улытау, петроглифы Каратау и Жетысу, а также исторические архитектурные сооружения Алматы. Предварительный статус означает, что эти объекты могут рассматриваться для будущего выдвижения, но пока не включены в основной список Всемирного наследия.