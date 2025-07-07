В Бурабае завершился республиканский фестиваль по скалолазанию. В течение двух дней любители и профессионалы соревновались на маршрутах разного уровня сложности, передает BAQ.kz.

Победители в номинациях фестиваля:

Лучший ветеран:

Нурлан Сыздыков (76 лет)

Роман Козимирчик (62 года)

Мейрамхан Жапек (53 года)

Самый юный участник:

Злата Пименова (8 лет)

Ильмир Саликов (12 лет)

Эльдар Фазилов (14 лет)

За волю к победе:

Жанар Ахметова

Егор Некрещённый

Юное дарование:

Султан Акишев

Лучший тренер:

Танзила Оспан (Карагандинская область)

Сергей Беляков (город Астана)

Екатерина Комарова (Акмолинская область)

Лучшая команда в сложной дисциплине:

1-место: город Астана

2-место: Карагандинская область

3-место: Акмолинская область

Отметим, что в этом году традиционный фестиваль собрал около 200 участников. Большинство из них любители. Они покорили 300-метровую вершину "Оқжетпес". Фестиваль направлен на развитие интереса к скалолазанию и внутреннего туризма.