Скалолазы Казахстана получили награды
Участники фестиваля были отмечены не только за результаты, но и за стремление к победе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Бурабае завершился республиканский фестиваль по скалолазанию. В течение двух дней любители и профессионалы соревновались на маршрутах разного уровня сложности, передает BAQ.kz.
Победители в номинациях фестиваля:
Лучший ветеран:
Нурлан Сыздыков (76 лет)
Роман Козимирчик (62 года)
Мейрамхан Жапек (53 года)
Самый юный участник:
Злата Пименова (8 лет)
Ильмир Саликов (12 лет)
Эльдар Фазилов (14 лет)
За волю к победе:
Жанар Ахметова
Егор Некрещённый
Юное дарование:
Султан Акишев
Лучший тренер:
Танзила Оспан (Карагандинская область)
Сергей Беляков (город Астана)
Екатерина Комарова (Акмолинская область)
Лучшая команда в сложной дисциплине:
1-место: город Астана
2-место: Карагандинская область
3-место: Акмолинская область
Отметим, что в этом году традиционный фестиваль собрал около 200 участников. Большинство из них любители. Они покорили 300-метровую вершину "Оқжетпес". Фестиваль направлен на развитие интереса к скалолазанию и внутреннего туризма.