Скамейки, освещение и воркаут-зона: как благоустраивают центр Семея

В Семее продолжается благоустройство общественных пространств. Один из крупных проектов реализуют возле Shakarim University, где территорию планируют превратить в открытое пространство для прогулок, отдыха и занятий спортом. С ходом работ ознакомился аким области Абай Берик Уали.

Что изменится у Shakarim University

Проект предусматривает комплексное благоустройство площади перед университетом. Здесь планируют уложить 8 тысяч квадратных метров брусчатки, установить 2 050 метров бордюров, а также обновить 1 560 квадратных метров асфальта на парковке.

На территории появятся восемь малых архитектурных форм для детей и десять объектов на воркаут-площадке. Также предусмотрены 50 скамеек, 25 урн, 80 опор освещения и сцена.

Завершить основные строительные работы планируют в октябре.

Берик Уали предложил рассмотреть возможность сделать территорию более открытой для горожан.

«Есть все возможности для того, чтобы превратить территорию Shakarim University в полноценное общественное пространство. Если убрать ограждение и обустроить воркаут-площадки, люди смогут приходить сюда отдыхать, заниматься спортом, гулять и проводить время с детьми. Со стороны акимата мы готовы оказать необходимую поддержку», – сказал он.

Что уже сделали возле филармонии

Еще один объект – сквер перед областной филармонией имени Амре Кашаубаева. Здесь основные работы уже подходят к завершению.

На территории заменили основание площадью 5,5 тысячи квадратных метров и уложили на такой же площади тротуарную плитку. Установлено 1 800 метров бордюров и поребриков.

Кроме того, обновили освещение: заменили 50 опор и проложили 1,6 километра силового кабеля.

В сквере также установили 468 метров ограждения, архитектурный объект в виде домбры, 26 скамеек и урн. Еще 800 квадратных метров территории заасфальтировали.

В дальнейшем здесь планируют запустить автоматический полив газонов. Для подъезда к территории предусмотрены три выезда на основную дорогу.