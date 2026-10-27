Скандал на чемпионате Казахстана: тренер ударил волейболистку
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Тренер шымкентского частного клуба «Волейбол Кидс» Хамит Мырзабеков ударил свою воспитанницу во время соревнований в Павлодаре. Ситуацию прокомментировали в Управлении физической культуры и спорта Шымкента, передает корреспондент BAQ.KZ.
По данным управления, команда участвует во втором туре чемпионата Казахстана по волейболу среди девушек 2009 года рождения и младше. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях.
После произошедшего Национальная федерация волейбола Казахстана приняла решение о дисквалификации Мырзабекова.
По информации управления со ссылкой на представителя клуба, тренер также освобожден от должности. В «Волейбол Кидс» он проработал около шести-семи месяцев.
В ведомстве подчеркнули, что Мырзабеков не работает в государственных спортивных организациях, подведомственных управлению.
Обстоятельства инцидента изучат, после чего рассмотрят вопрос о принятии соответствующих мер в рамках действующего законодательства.
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