Во время концерта Дженнифер Лопес, прошедшего на стадионе "Астана Арена", произошёл инцидент с участием женщины, нарушившей общественный порядок. Как сообщили в Департаменте полиции Астаны, для предотвращения дальнейшего конфликта её вывели с территории мероприятия, передаёт BAQ.KZ.

По итогам проверки в отношении гражданки возбуждено уголовное дело. Позднее выяснилось, что она состоит в браке с сотрудником органов внутренних дел. В полиции подчёркивают, что этот факт не оказывает влияния на ход разбирательства.

"Этот факт не влияет на правовую оценку её действий. Более того, он предполагает повышенную степень личной ответственности за поведение в обществе", — подчеркнули в Департаменте полиции столицы.

Как сообщили в ведомстве, ход расследования находится под контролем руководства Департамента. Также подчёркивается, что неотвратимость наказания и равенство всех перед законом остаются ключевыми принципами работы полиции.