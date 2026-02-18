Скандал с «Алтын белгі»: выпускницы из Атырау добились через суд заслуженных аттестатов
Две выпускницы одной из средних школ Атырауской области смогли отстоять свои права через суд и получить аттестаты с присвоением знака «Алтын белгі», передает BAQ.KZ.
Несмотря на то что обе ученицы завершили обучение с отличием, комиссия Управления образования сначала отказала им в присуждении «Алтын белгі», сославшись на внесённые педагогами изменения оценок.
Законные представители выпускниц обжаловали это решение в специализированный межрайонный административный суд. Рассмотрев материалы дела, суд установил, что учащиеся имели оценки «отлично» по всем предметам с 5 по 11 классы и успешно прошли итоговую аттестацию, что полностью соответствует требованиям для получения «Алтын белгі».
Суд подчеркнул, что выставление и корректировка оценок является исключительно компетенцией педагогов, а ученики не должны нести негативные последствия за ошибки или процессуальные нарушения со стороны учителей. Кроме того, спорных вопросов по оцениванию учебных достижений не было, поэтому требования комиссии о проведении модерации оценок были признаны необоснованными.
В итоге суд отменил решение комиссии об отказе выпускницам в «Алтын белгі» и обязал Управление образования пересмотреть вопрос о выдаче аттестатов с отличием. Атырауский областной суд оставил это решение без изменений.
Таким образом, выпускницы получили долгожданное признание своих достижений и официально заслуженные аттестаты с «Алтын белгі».
