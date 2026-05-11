Скандал с избиением школьника разгорелся в Алматинской области

В Алматинской области разгорелся резонансный скандал вокруг предполагаемого насилия в отношении ребёнка в одной из школ Талгарского района, передает BAQ.KZ со ссылкой на BES.Media.

По словам жительницы села Нура, её 8-летний сын на протяжении длительного времени подвергался физическому и психологическому воздействию со стороны учительницы школы №12. Женщина утверждает, что неоднократно обращалась в правоохранительные органы, однако дело несколько раз закрывалось.

Как отмечает мать, педагог якобы применяла к ребёнку давление и связывала отношение к нему с оплатой дополнительных занятий. Также, по её словам, учительница признавалась в применении насилия к ученикам.

Женщина заявила, что участковый не проводил полноценного расследования, не приобщал доказательства и предлагал урегулировать ситуацию без официального разбирательства. Кроме того, по её словам, на семью оказывалось давление с целью отказа от заявления.

В Прокуратуре Алматинской области сообщили, что уголовное дело было прекращено по процессуальным основаниям. При этом учительница была уволена из учебного заведения в феврале 2025 года.

Адвокат семьи намерена обжаловать принятое решение, добиваться проведения повторной экспертизы и, при необходимости, обращаться в суд для возобновления расследования.

Ситуация вызвала общественный резонанс и вновь подняла вопросы защиты прав детей, ответственности педагогов и эффективности реагирования правоохранительных органов на подобные случаи.