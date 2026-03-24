В социальных сетях обсуждают ситуацию с возможным овербукингом на рейсе авиакомпании FlyArystan из Усть-Каменогорска в Астану. Поводом для обсуждения стал пост пользователя, которая сообщила, что ее мать не пустили на борт, несмотря на наличие действующего билета и пройденную регистрацию.

Речь идет о рейсе FS7373 с вылетом в 19:45. По словам автора публикации, пассажирке отказали в посадке из-за того, что было продано больше билетов, чем мест в самолете. При этом, как утверждается, ей не предложили пересадку на ближайший рейс и альтернативные варианты решения ситуации.

Ситуацию прокомментировал общественный деятель Мурат Абенов. В своем обращении в социальных сетях он отметил, что практика овербукинга используется во многих странах мира, поскольку часть пассажиров обычно не является на рейс. Однако, по его словам, в развитых странах действуют четкие правила защиты прав пассажиров.

Абенов подчеркнул, что в таких случаях пассажирам, которым отказано в посадке, выплачивается значительная компенсация и предоставляется билет на ближайший рейс. Он призвал Комитет гражданской авиации принять меры и урегулировать подобные ситуации.

Общественник также напомнил о ранее озвученных планах пересмотреть правила овербукинга в Казахстане и обратился к профильным ведомствам с просьбой ускорить решение этого вопроса.

На момент публикации официального комментария авиакомпании FlyArystan по данной ситуации не поступало.