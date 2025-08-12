Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала информацию о привлечении несовершеннолетних в качестве волонтеров на концерте Дженнифер Лопес в Алматы, передает BAQ.KZ.

Детский омбудсмен направила обращение в Комитет по охране прав детей и другие уполномоченные органы для тщательного изучения всех обстоятельств и принятия необходимых мер.

Ранее в соцсетях и СМИ появились жалобы на условия работы волонтеров, среди которых были подростки.

Одна из волонтёрок, работавших на концерте 10 августа, рассказала о тяжелых условиях труда.

"Мы не получали оплату, не продавали билеты и места в очереди — только помогали с навигацией. Большинство из нас были несовершеннолетними и работали с 11 утра до 23 вечера. На инструктаже нам сказали, что при давке мы не должны её допускать, но фактически нам пришлось справляться с ней и успокаивать людей. (...) Организаторы обещали воду, еду и трансфер, но по факту воду дали один раз, еду — только на 10-й час работы, а трансфера не было. После концерта нас заставили убирать территорию, а потом быстро уходить, чтобы не попасться полиции", - написала девушка.

Ведомство намерено проверить соблюдение законодательства и обеспечить защиту прав несовершеннолетних волонтеров.