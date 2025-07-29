В Атырау перед одной из городских кофеен произошёл инцидент, который закончился административным разбирательством в специализированном суде, передает BAQ.KZ. Как установлено, 24 июля около 12:50 местная жительница громко ругалась нецензурной бранью в общественном месте, чем нарушила общественный порядок и проявила явное неуважение к окружающим.

Суд квалифицировал поведение женщины как мелкое хулиганство — по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях РК. В ходе заседания гражданка С. признала свою вину и раскаялась, что было учтено судом как смягчающее обстоятельство.

За своё поведение она получила административное взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП, но с учётом скидки за признание вины сумма была уменьшена на 30% — до 55 048 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.