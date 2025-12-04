В Актау передано в суд уголовное дело в отношении руководителей АО "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт", передает BAQ.KZ.

Материалы поступили в Актауский городской суд 19 ноября 2025 года. Фигурантам предъявлены обвинения в тяжких коррупционных и должностных преступлениях, а также в незаконных операциях с частями редких животных.

По версии следствия, исполнительный директор по коммерческой работе Ахмад Мустафин обвиняется в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения в особо крупном размере. Кроме того, ему вменяется незаконное приобретение, хранение и перевозка частей редких и исчезающих видов животных в крупном размере — деяние, подпадающее под действие международных природоохранных соглашений.

Перед судом также предстанет председатель правления порта Абай Турикпенбаев. Он проходит по делу как пособник в мошенничестве, а также обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями с причинением существенного вреда интересам организации.

В рамках этого же дела к ответственности привлечены Нуркен М.Қ. и Бактыбаев Б.Ж., которым вменяется пособничество в злоупотреблении полномочиями лицом, приравнённым к государственному служащему, также с причинением существенного ущерба организации.

Защита председателя правления заявила ходатайство о проведении предварительного слушания. Адвокат Р. Өмірболат настаивал на возврате дела прокурору из-за допущенных, по его мнению, грубых процессуальных нарушений: несоответствия обвинительного акта требованиям закона и превышения сроков содержания Турикпенбаева под стражей. Защита просила прекратить уголовное дело и изменить меру пресечения на домашний арест.

24 ноября Актауский городской суд провёл предварительное слушание и отклонил все доводы стороны защиты. Суд признал, что существенных процессуальных нарушений, препятствующих рассмотрению дела по существу, не выявлено. Меры пресечения всем фигурантам оставлены прежними.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РК по делу назначат и проведут главное судебное разбирательство.