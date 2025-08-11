В соцсетях Казахстана активно распространяются публикации о жестоком обращении с животным на территории базы отдыха Farm House в Алматы, передает BAQ.KZ. По словам очевидцев, отдыхавших в комплексе, они обнаружили повешенную собаку, которая, предположительно, длительное время находилась без пищи и воды.

Фонд защиты животных Kare.kz сообщил, что свидетели попытались вызвать полицию, однако охрана отказала в этом и попросила "не афишировать" произошедшее. В ряде публикаций высказывается версия, что причиной случившегося могла стать реакция администрации на жалобы посетителей.

Зоозащитники потребовали от правоохранительных органов провести тщательное расследование по факту мучительной гибели животного.

Руководство базы отдыха выпустило официальное заявление, признав факт гибели собаки, но назвав его "несчастным случаем".

5 августа возникла ситуация, при которой для обеспечения безопасности гостей мы были вынуждены временно изолировать собаку. В это же время сотрудники решали вопрос передачи животного в специализированный приют. Мы не учли активное поведение собаки, что привело к асфиксии, — говорится в сообщении Farm House.

Администрация пообещала оказать поддержку одной из алматинских зоозащитных организаций в память о погибшем животном. Тем не менее в соцсетях продолжают призывать к бойкоту комплекса и требовать наказать виновных.

Позднее департамент полиции Алматы сообщил, что действия администрации Farm House стали предметом уголовного расследования.