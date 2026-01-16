В Астане 43-летний мужчина, супруг певицы Маржан Арапбаевой, был задержан и привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство и применение физической силы в отношении гражданской супруги, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, инцидент произошёл во дворе жилого дома, где мужчина в конфликте с супругой использовал нецензурную брань и нанес телесные повреждения. В отношении него зарегистрировано дополнительное заявление о причинении вреда здоровью.

Суд назначил нарушителю административный арест на 10 суток.

Полиция подчеркнула, что любые проявления агрессии и насилия будут пресекаться в строгом соответствии с законодательством, а обстоятельства происшествия продолжают проверяться.