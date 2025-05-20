В столичной полиции расследуют дело по факту мошенничества в отношении учебного центра “Ғасыр”, на который поступила коллективная жалоба от десятков пострадавших граждан, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, обратившиеся в полицию граждане заключали договоры с учебным центром на подготовку к поступлению в зарубежные вузы. Однако, несмотря на оплату, обещанных образовательных услуг они так и не получили.

Каждый из заявителей надеялся на качественную подготовку и помощь в построении академического будущего за границей, однако столкнулся с полным отсутствием выполнения обязательств со стороны центра.

На основании поступивших заявлений возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Следственные мероприятия находятся на особом контроле у руководства департамента полиции города Астаны.