Салтанат Беспаева, лишившаяся поста после громкого скандала с переселением воспитанников детского дома "Баганашыл" в Алматы, вновь вернулась на государственную службу, передает BAQ.KZ. Она назначена руководителем управления по развитию языков Алматинской области.

Согласно данным, опубликованным на сайте акимата региона, с 20 октября 2025 года Беспаева приступила к исполнению обязанностей.

Беспаева родилась в 1975 году, окончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "Казахский язык и литература", а в 2024 году получила степень магистра бизнес-администрирования. Работала учителем, директором школы, затем возглавляла районные отделы образования и культуры. Позже заняла пост руководителя управления образования Алматинской области, откуда была снята по итогам служебного расследования.

Напомним, весной 2025 года в соцсетях разгорелся скандал вокруг переселения воспитанников детского дома № 1 из микрорайона Баганашыл в Алматы в город Конаев. Дети записали видеообращение с просьбой не выселять их, однако спустя несколько месяцев в сети появилось новое видео — уже с кадрами попытки насильственного переселения. История вызвала широкий общественный резонанс и привлекла внимание президента Касым-Жомарта Токаева, который поручил отменить переселение и провести служебное расследование. По его итогам своих постов лишились заместитель акима Алматинской области, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.

Теперь Беспаева вновь заняла руководящую должность — уже в сфере развития языков. В релизе акимата отмечается, что она является "опытным специалистом с многолетним стажем работы в сфере образования и культуры региона".