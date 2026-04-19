Скандал в детсаду Мангистау: родители пожаловались на агрессивное поведение ребёнка

В Мангистауской области разгорелся скандал вокруг детского сада Жауказын, расположенного в селе Жетыбай Каракиянского района. Поводом стало видео с конфликтной ситуацией между детьми, которое распространилось в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

По словам одной из родительниц, в учреждении есть ребёнок, который ведёт себя агрессивно: свободно перемещается между группами, нападает на других воспитанников и угрожает им.

«Он ходит с канцелярским ножом, бьёт девочек по голове и угрожает: “Не спите, а то что-нибудь вам отрежу!” Это просто позор!» — говорится в публикации.

Также женщина утверждает, что ребёнок является сыном директора детского сада, что, по мнению родителей, влияет на реакцию сотрудников.

«То, что это дитё директора, не значит, что я позволю, чтобы моего ребёнка избивали. А если кому-то выбьют глаз? Кто будет отвечать?» — возмущаются родители.

Автор обращения заявила, что пыталась зафиксировать происходящее на видео и запросила записи с камер наблюдения за последнюю неделю. Однако, по её словам, ей отказали, сославшись на запрет съёмки на территории учреждения. При этом участковый инспектор пояснил, что доступ к видеоматериалам возможен только при подаче официального заявления.

Родители требуют обеспечить безопасность детей и настаивают на равном соблюдении закона вне зависимости от статуса родителей воспитанников.

В управлении образования региона подтвердили, что знают о ситуации. По официальной информации, с 20 апреля начнётся служебная проверка. Для этого создана специальная рабочая группа, которая изучит все обстоятельства и представленные материалы.

По итогам проверки обещано принять меры в рамках действующего законодательства.