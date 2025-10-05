Генеральная прокуратура Казахстана провела проверку в Федерации футбола и ряде клубов, в ходе которой вскрылись факты участия игроков и тренеров в букмекерских ставках, несмотря на прямой запрет в их трудовых договорах, передает BAQ.KZ. Об этом говорится в официальном ответе надзорного ведомства на депутатский запрос депутата Мажилиса Абзала Куспана.

По данным Генпрокуратуры, в Актобе девять футболистов делали ставки в букмекерских конторах на общую сумму 110 миллионов тенге. Ведомство отметило, что речь идёт не только о нарушении спортивной этики, но и о действиях, которые подрывают доверие к национальному чемпионату. В связи с выявленными нарушениями 2 апреля 2025 года Федерация футбола Казахстана получила представление об их устранении. По итогам рассмотрения организация разработала "дорожную карту" из 33 пунктов, включающую создание комитетов по аудиту, финансам и этике, а также меры по ужесточению финансовой дисциплины.

Проверка привела и к кадровым перестановкам. Федерация расторгла трудовые договоры с руководителем администрации, исполнительным директором, директорами юридического, операционного и маркетингового департаментов, а также с руководителями служб безопасности и интегрити. Несколько топ-менеджеров были понижены в должности.

Ранее депутат Абзал Куспан обратился к Генпрокуратуре с запросом после публикации данных международной компании Sportradar, согласно которым Казахстан занял четвёртое место в мире по числу договорных матчей в 2022 году. Проверка показала, что проблема действительно существует, и теперь Федерация, по данным Генпрокуратуры, работает над укреплением финансового контроля и реформированием структуры управления.