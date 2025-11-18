Скандал в "КазВодХозе": 188 млн тенге украли при укреплении Кокаральской дамбы
Прокуратура Кызылординской области установила факт хищения бюджетных средств в областном филиале РГП "КазВодХоз", передает BAQ.KZ.
В ходе проверки выявлено, что не была поставлена партия бутового камня в объёме 13 тыс. тонн, хотя за весь заказ в 60 тыс. тонн деньги были перечислены. Материал предназначался для укрепления стратегически важного объекта — Кокаральской дамбы.
В результате действий должностных лиц государству причинён ущерб свыше 188 млн тенге.
По факту хищения прокуратура возбудила уголовное дело по статье 189, часть 4, пункт 2 УК РК (присвоение или растрата чужого имущества, вверенного должностному лицу, в особо крупном размере).
С санкции суда под стражу помещены пятеро должностных лиц филиала и генеральный подрядчик. Специальные прокуроры завершили расследование, и дело направлено в суд.
