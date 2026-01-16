Скандал в медицине: расследование выявило приписки лекарств и "мертвых" пациентов
Министерство финансов РК провело IT-аудит информационных систем оказания медицинских услуг и выявило масштабные нарушения в частных и государственных клиниках, финансируемых за счет Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) и добровольного медицинского страхования работодателей, передает BAQ.KZ.
По данным аудита:
-
один врач в Астане за один день принял 1 442 пациента, тогда как средняя норма составляет около 24 человек;
-
в отдельные дни один специалист обслуживал до 400 пациентов, а за месяц количество принятых пациентов достигало 4 832;
-
в детской больнице за сутки списано 88 тыс. единиц лекарств на 179 пациентов, при этом дети находились в стационаре не более одного дня;
-
зарегистрированы случаи оказания медуслуг умершим пациентам, в том числе записи на прием спустя более двух лет после смерти;
-
выявлены системные приписки лекарств детям, включая десятки тысяч единиц препарата Димексид на одного и того же ребенка.
Министр финансов Мади Такиев отметил, что такие нарушения стали возможны из-за разрозненности информационных систем, отсутствия единой базы данных пациентов и слабого контроля за расходованием средств.
"Фиктивные приписки, двойное финансирование и завышение объема оказанных услуг формируют коррупционную среду и подрывают доверие к системе здравоохранения", — заявил министр.
Ведомство подчеркнуло, что материалы аудита будут переданы в правоохранительные органы для дальнейшей проверки и привлечения виновных к ответственности.
Расследование также выявило необходимость усовершенствования тарифообразования, внедрения электронного контроля и объединения информационных систем ФСМС и Минздрава, чтобы исключить нецелевое использование средств и защитить права пациентов.
