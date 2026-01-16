Министерство финансов РК провело IT-аудит информационных систем оказания медицинских услуг и выявило масштабные нарушения в частных и государственных клиниках, финансируемых за счет Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) и добровольного медицинского страхования работодателей, передает BAQ.KZ.

По данным аудита:

один врач в Астане за один день принял 1 442 пациента, тогда как средняя норма составляет около 24 человек;

в отдельные дни один специалист обслуживал до 400 пациентов, а за месяц количество принятых пациентов достигало 4 832;

в детской больнице за сутки списано 88 тыс. единиц лекарств на 179 пациентов, при этом дети находились в стационаре не более одного дня;

зарегистрированы случаи оказания медуслуг умершим пациентам, в том числе записи на прием спустя более двух лет после смерти;

выявлены системные приписки лекарств детям, включая десятки тысяч единиц препарата Димексид на одного и того же ребенка.

Министр финансов Мади Такиев отметил, что такие нарушения стали возможны из-за разрозненности информационных систем, отсутствия единой базы данных пациентов и слабого контроля за расходованием средств.

"Фиктивные приписки, двойное финансирование и завышение объема оказанных услуг формируют коррупционную среду и подрывают доверие к системе здравоохранения", — заявил министр.

Ведомство подчеркнуло, что материалы аудита будут переданы в правоохранительные органы для дальнейшей проверки и привлечения виновных к ответственности.

Расследование также выявило необходимость усовершенствования тарифообразования, внедрения электронного контроля и объединения информационных систем ФСМС и Минздрава, чтобы исключить нецелевое использование средств и защитить права пациентов.