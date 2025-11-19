В Западно-Казахстанской области Департамент Агентства по финансовому мониторингу расследует хищение бюджетных средств в сфере образования. Директор ГККП "Западно-Казахстанский индустриальный колледж" организовал фиктивное зачисление 54 лиц, которые фактически не посещали учебный процесс, передаёт BAQ.KZ.

Несмотря на это, в документах они числились как действующие студенты: им выставлялись фиктивные оценки, оформлялись табели посещаемости и ведомости успеваемости, начислялись стипендии, в том числе повышенные. На имена фиктивных студентов открывались банковские счета, на которые переводились стипендии. Банковские карты передавались директору или другим лицам по его указанию для обналичивания и распоряжения средствами.

В результате действий руководителя колледжа было похищено более 49 млн тенге бюджетных средств.

По решению суда директор находится под домашним арестом, а на его квартиру наложен арест. Дополнительная информация в порядке ст. 201 УПК РК не разглашается.