Скандал в поликлинике: жительницу Кызылорды осудили за избиение врача
Сегодня 2026, 18:19
53Фото: freepik.com
В суде № 2 города Кызылорды рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, устроившей конфликт в медицинском учреждении, передает BAQ.KZ.
Как установил суд, подсудимая зашла в кабинет врачебной амбулатории, где медицинский работник вела приём пациентов и исполняла свои служебные обязанности. Между женщинами возник конфликт из-за очереди.
Потерпевшая сделала замечание и потребовала соблюдать порядок. В ответ подсудимая схватила её за воротник и ударила кулаком, причинив лёгкий вред здоровью.
Суд признал женщину виновной по пункту 2 части 2 статьи 108-1 Уголовного кодекса РК («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью») и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы.
