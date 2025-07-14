Департамент судейства Казахстанской федерации футбола (КФФ) принял решение отстранить от работы до конца сезона 2025 года главного судью Тимура Кумашева и видеоассистента Георгия Чеховского, передает BAQ.KZ со ссылкой на КФФ.

Поводом для скандала стал спорный эпизод на 84-й минуте матча 16-го тура Премьер-лиги между "Тураном" и "Қызылжаром", который прошёл 12 июля. Защитник "Турана" руками удерживал нападающего соперника, и главный арбитр Тимур Кумашев назначил пенальти. Однако, как установили эксперты КФФ, нападающий явно симулировал падение с запозданием, а действия судейской бригады, включая VAR, были несогласованными и ошибочными.

Установлены признаки недостаточной профессиональной оценки момента со стороны главного судьи и VAR. Также зафиксировано отсутствие должного взаимодействия между членами судейской бригады, повлекшее за собой необоснованное решение, - отметили в федерации футбола Казахстана.

В действиях арбитров по спорному эпизоду эксперты усмотрели слабую координацию, отсутствие взаимопонимания и неспособность объективно оценить момент. Более того, оба судьи уже попадали в поле зрения интегрити-офицера федерации — их подозревают в возможной причастности к организации договорных матчей. Кумашев ранее уже получал временное отстранение от судейства по этой причине. Как подчёркивается в официальном заявлении КФФ, принятое решение об отстранении арбитров направлено на восстановление доверия к судейской системе и сохранение её репутации.