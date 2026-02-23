Костанайский городской суд удовлетворил иск женщины к ТОО о взыскании компенсации морального вреда за некачественный товар, передает BAQ.KZ.

Как установил суд, в сентябре текущего года истец приобрела конфеты в одном из супермаркетов города. При вскрытии упаковки на следующий день она обнаружила в продукции насекомых-вредителей. Факт заражения подтверждён уполномоченным органом.

Истец требовала 2 000 000 тенге за нравственные страдания, чувство брезгливости, переживания и вину перед детьми за покупку некачественного товара. Представитель ответчика признал факт реализации заражённых конфет, но заявил, что доказательств вреда здоровью нет, и предложил добровольно выплатить 200 000 тенге.

Суд, исходя из материалов дела и отсутствия вреда здоровью, а также с учётом принесённых извинений и частичного добровольного возмещения, снизил компенсацию морального вреда до 250 000 тенге.

Решение суда основано на статье 21 Закона РК о защите прав потребителей, согласно которой компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения материального ущерба.