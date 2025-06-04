Важный прецедент в сфере трудового права: Верховный Суд Республики Казахстан встал на сторону бывших сотрудников отдела регистрации актов гражданского состояния (РАГС) города Актобе, признав их право на выходные пособия при ликвидации учреждения, передает BAQ.KZ.

С 1 июля 2023 года органы РАГС были официально выведены из системы госуправления и переданы в ведение НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан". В рамках реорганизации государственное учреждение было ликвидировано, а сотрудники - уволены. Однако четверо из них не получили предусмотренные законом выходные пособия в размере четырёх среднемесячных зарплат, как это установлено Законом "О государственной службе Республики Казахстан".

Оказавшись без положенных компенсаций, бывшие госслужащие обратились в суд, требуя не только выплат, но и компенсации морального вреда. Первая инстанция удовлетворила их требования, однако апелляционная коллегия позже отменила это решение. Дело дошло до Верховного Суда, где была поставлена окончательная точка.

Верховный Суд указал на грубые нарушения порядка ликвидации учреждения. В частности, ликвидационная комиссия не выполнила ключевую норму Гражданского кодекса - не уведомила кредиторов, включая работников, о ликвидации. Такое бездействие, подчеркнули в кассационной инстанции, подрывает гарантии трудовых прав и нарушает закон.

В результате апелляционное постановление было отменено, а решение суда первой инстанции, восстановившее права работников, оставлено в силе. Таким образом, экс-сотрудники РАГС получат заслуженные выплаты.