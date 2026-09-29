  • Главная
  • Новости
  • Скандальное видео в соцсетях: суд вынес решение в Алматинской области

Скандальное видео в соцсетях: суд вынес решение в Алматинской области

29 Сентября 2026, 19:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
кадр из видео 29 Сентября 2026, 19:53
29 Сентября 2026, 19:53
107
Фото: кадр из видео

Суд назначил максимальное наказание по статье о мелком хулиганстве после изучения видеозаписи, распространенной в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

Что произошло

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Карасайского района Алматинской области рассмотрел административное дело по части 1 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Согласно материалам дела, граждане в общественном месте проявили неуважение к окружающим и совершили действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан.

Произошедшее было зафиксировано на видео, которое впоследствии распространили в социальных сетях.

Какое решение вынес суд

Во время судебного заседания были изучены материалы административного дела, в том числе видеозапись. Суд дал им соответствующую правовую оценку.

В результате граждан признали виновными по части 1 статьи 434 КоАП РК.

Им назначено максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – 10 суток административного ареста.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 🇰🇿 Алматы облысы соттары/ Суды Алматинской области (@alm.obl.sud)

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Самое читаемое

Наверх