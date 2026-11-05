Скандинавия, Балканы и Нигерия: «Шахтёр» ищет усиление перед возвращением в КПЛ

Карагандинский «Шахтёр» уже присматривает новичков для следующего сезона. В поле зрения скаутов клуба оказались сразу несколько футбольных рынков – от Скандинавии и Балкан до Африки. Особое внимание «горняки» намерены уделить легионерам из этих регионов, передает BAQ.KZ со ссылкой eldaramanvibe.

«По моей информации, новички КПЛ намерены сосредоточить внимание на игроках из Скандинавии и стран бывшей Югославии. На протяжении сезона скаутская служба „горняков“ активно изучала эти футбольные рынки. В ближайшее время клуб планирует перейти от наблюдения к конкретным действиям и приступить к подписанию легионеров из этих регионов. Кроме того, главный скаут команды Михаил Габышев побывал в Нигерии, где изучал местный футбольный рынок и знакомился с особенностями африканского рынка игроков», – пишет источник.

Напомним, в минувшем сезоне Первой лиги карагандинский клуб досрочно завоевал чемпионский титул и обеспечил себе возвращение в Казахстанскую Премьер-лигу. Теперь перед «горняками» стоит следующая задача – сформировать состав, способный конкурировать на уровне КПЛ.