Сказка закончилась в Атланте: Узбекистан проиграл ДР Конго и вылетел с ЧМ-2026

Дебютный для сборной Узбекистана чемпионат мира по футболу завершился горьким поражением. В ночь на 28 июня на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в США подопечные Фабио Каннаваро уступили команде Демократической Республики Конго со счетом 1:3 и официально пакуют чемоданы, покидая мундиаль.

А ведь начало матча 3-го тура группы К подарило болельщикам настоящую эйфорию. Уже на 10-й минуте главные звезды Узбекистана сообразили гол на двоих: Аббосбек Файзуллаев выдал шикарный пас, а Эльдор Шомуродов хладнокровно вколотил мяч в сетку. Однако удержать преимущество и сотворить сенсацию не удалось. Африканская сборная перехватила инициативу — Йоан Висса оформил дубль, а точку в матче поставил Фистон Майеле. Эта победа позволила ДРК запрыгнуть на третью строчку в группе и с четырьмя очками вырвать путевку в 1/16 финала.

Для Узбекистана этот исторический мундиаль стал суровым уроком на будущее. Команда, впервые пробившаяся на главный турнир планеты, завершила групповой этап без набранных очков, уступив ранее Колумбии (1:3) и Португалии (0:5). Тем не менее, парни Фабио Каннаваро уже вписали свои имена в историю центральноазиатского футбола, а главный праздник игры в США, Канаде и Мексике продолжается — имя нового (или прежнего) обладателя Кубка мира мы узнаем 19 июля.