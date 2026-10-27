Скидки до 50% в Казахстане: какие акции заканчиваются 27 октября
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Сегодня, 27 октября, в Казахстане завершаются две республиканские акции Republic Day и Bereke Fest, приуроченные ко Дню Республики. В них участвуют 649 торговых объектов по всей стране, а скидки на отдельные товары достигают 50%.
По данным Министерства торговли и интеграции, акции проходят во всех 20 регионах Казахстана. К ним присоединились 232 торгово-развлекательных центра, торговых центра и торговых дома, а еще 417 магазинов участвуют в распродажах через торговые сети.
Где действуют скидки
В рамках Republic Day специальные предложения распространяются на одежду, обувь, бытовую технику, товары для дома и другую продукцию.
Среди участников акции в Астане названы MEGA Silk Way и «Хан Шатыр», в Алматы MEGA Alma-Ata, MEGA Park и Forum Almaty, в Шымкенте Mega Planet и Shymkent Plaza.
Акция Bereke Fest охватывает продукты питания, товары повседневного спроса и бытовую химию.
К ней присоединились торговые сети Magnum, SMALL, «Астыкжан» и GraMad.
Праздничные предложения действуют и на казахстанских маркетплейсах.
На какие товары скидки достигают 50%
Максимальные скидки предусмотрены на отдельные позиции, а не на весь ассортимент магазинов.
Размер снижения цен, перечень товаров и условия покупки каждый торговый объект устанавливает самостоятельно.
Акции Republic Day и Bereke Fest стартовали 17 октября и завершатся сегодня, 27 октября, включительно.
Полный перечень участвующих магазинов с адресами по регионам опубликован на официальном сайте Министерства торговли и интеграции.
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