Склад Ozon в Саратове загорелся после атаки дронов

Логистический центр Ozon в Саратове загорелся после атаки беспилотников. Работников эвакуировали, пострадавших, по предварительным данным, нет, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Известия».

«Под атаку БПЛА попал наш логистический центр в Саратове. Мы оперативно эвакуировали работников, по предварительной информации, пострадавших нет. Начался пожар, на месте работают экстренные службы», - говорится в сообщении компании.

Работу в регионе Ozon остановил. Прием и доставка заказов в Саратове и области приостановлены, товары от продавцов тоже не принимают. Посылки, которые уже находились в пути, перенаправляют в другие логистические центры.

Товары, хранившиеся на складе, скрыли с витрины, заказать их нельзя.

Небольшие отправления, готовые к отгрузке, продавцы могут привезти в пункты выдачи, но в доставку они уйдут позже, когда хаб восстановит работу.

В компании отметили, что прием и доставка возобновятся после перестройки логистических маршрутов.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил об опасности в 02:01 по местному времени, а в 04:12 сообщил, что повреждена гражданская инфраструктура. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Склады Ozon попадают под удары с конца августа. Первая атака произошла 22 августа в Самарской области, тогда с объекта эвакуировали больше 500 работников. Последний случай до Саратова был 30 августа в Белгороде, где повреждения получили сортировочный центр и хаб компании, там тоже начался пожар и работу в регионе временно останавливали.