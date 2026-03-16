В городе Тараз по улице Мамбет батыра произошел пожар на складе строительных материалов, передает BAQ.KZ.

На место происшествия силы и средства МЧС Жамбылской области были направлены по повышенному рангу вызова.

Пожар был оперативно ликвидирован и благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти соседние склады и контейнеры с высокой пожарной нагрузкой, в которых хранились строительные материалы.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.