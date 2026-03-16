Склад строительных материалов загорелся в Таразе
Пожарным удалось спасти соседние склады.
Сегодня 2026, 06:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Pixabay.com
В городе Тараз по улице Мамбет батыра произошел пожар на складе строительных материалов, передает BAQ.KZ.
На место происшествия силы и средства МЧС Жамбылской области были направлены по повышенному рангу вызова.
Пожар был оперативно ликвидирован и благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти соседние склады и контейнеры с высокой пожарной нагрузкой, в которых хранились строительные материалы.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
