Склад Wildberries в Самарской области выгорел дотла, все товары уничтожены

Логистический центр Wildberries в Самарской области полностью выгорел после атаки беспилотников 2 августа, все товары уничтожены. Об этом на оперативном совещании правительства региона сообщил врио министра промышленности и торговли Денис Гурков, передает ТАСС.

Если говорить про ситуацию с Wildberries, то, к сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. Из 180 тыс. кв. м 160 тыс. сгорело. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены, - сказал Гурков.

По его словам, логистические коридоры перенаправлены в Красноярский район области. В селе Белозерка склад принимает товары первой необходимости для распределения внутри региона.

Атака произошла 2 августа. Беспилотники ударили по логистическому центру в поселке Новосемейкино Красноярского района. В пресс-службе компании сообщили, что прием поставок и отгрузка заказов перенесены на другие объекты, пострадавших нет.

Комплекс открыли в мае 2025 года. Он был рассчитан на единовременное хранение до 120 млн единиц товаров, штат составлял до 5 тысяч человек.

Власти региона объявили о мерах поддержки для работников и предпринимателей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Сейчас наша первоочередная задача - устранить последствия. Оперативный штаб прорабатывает меры поддержки предпринимателей и всех, кто потерял работу. Ряд решений уже принят, - написал он в своем Telegram-канале.

Для работников центра открыли консультационный пункт в Новосемейкино, где помогут с поиском работы, подбором вакансий и переобучением. Отдельную горячую линию для предпринимателей запустили в центре "Мой бизнес".

Украинская сторона удары не комментировала.