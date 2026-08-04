Склад Wildberries в Самарской области выгорел дотла, все товары уничтожены
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Логистический центр Wildberries в Самарской области полностью выгорел после атаки беспилотников 2 августа, все товары уничтожены. Об этом на оперативном совещании правительства региона сообщил врио министра промышленности и торговли Денис Гурков, передает ТАСС.
Если говорить про ситуацию с Wildberries, то, к сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. Из 180 тыс. кв. м 160 тыс. сгорело. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены, - сказал Гурков.
По его словам, логистические коридоры перенаправлены в Красноярский район области. В селе Белозерка склад принимает товары первой необходимости для распределения внутри региона.
Атака произошла 2 августа. Беспилотники ударили по логистическому центру в поселке Новосемейкино Красноярского района. В пресс-службе компании сообщили, что прием поставок и отгрузка заказов перенесены на другие объекты, пострадавших нет.
Комплекс открыли в мае 2025 года. Он был рассчитан на единовременное хранение до 120 млн единиц товаров, штат составлял до 5 тысяч человек.
Власти региона объявили о мерах поддержки для работников и предпринимателей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Сейчас наша первоочередная задача - устранить последствия. Оперативный штаб прорабатывает меры поддержки предпринимателей и всех, кто потерял работу. Ряд решений уже принят, - написал он в своем Telegram-канале.
Для работников центра открыли консультационный пункт в Новосемейкино, где помогут с поиском работы, подбором вакансий и переобучением. Отдельную горячую линию для предпринимателей запустили в центре "Мой бизнес".
Украинская сторона удары не комментировала.
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