Одним из них стали строящиеся складские помещения класса «А» площадью 46 500 кв. м в мкр. Коккайнар Алатауского района. Завершение работ запланировано на март. Проект усилит логистический потенциал города и создаст новые возможности для бизнеса в условиях быстрого развития электронной коммерции, передает BAQ.KZ.

Аким также посетил Индустриальную зону, где осмотрел завод бытовой химии и средств личной гигиены «Telli Ondiris» с инвестициями 3 млрд тенге и производственной мощностью 30 млн единиц продукции в год. Дархан Сатыбалды поручил рассмотреть закуп продукции городскими организациями, подчеркнув важность поддержки локальных производителей.

Кроме того, аким побывал в Малом промышленном парке (2,8 тыс. кв. м), где работают предприятия пищевой отрасли, выпускающее кондитерскую продукцию и мясные полуфабрикаты.