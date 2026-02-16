Складские помещения класса «А» строят в Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе рабочего объезда ознакомился с рядом инвестиционных проектов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Одним из них стали строящиеся складские помещения класса «А» площадью 46 500 кв. м в мкр. Коккайнар Алатауского района. Завершение работ запланировано на март. Проект усилит логистический потенциал города и создаст новые возможности для бизнеса в условиях быстрого развития электронной коммерции, передает BAQ.KZ.
Аким также посетил Индустриальную зону, где осмотрел завод бытовой химии и средств личной гигиены «Telli Ondiris» с инвестициями 3 млрд тенге и производственной мощностью 30 млн единиц продукции в год. Дархан Сатыбалды поручил рассмотреть закуп продукции городскими организациями, подчеркнув важность поддержки локальных производителей.
Кроме того, аким побывал в Малом промышленном парке (2,8 тыс. кв. м), где работают предприятия пищевой отрасли, выпускающее кондитерскую продукцию и мясные полуфабрикаты.
Самое читаемое
- Михаил Шайдоров получил рекордное вознаграждение за олимпийское золото
- В Казахстане задумались об отмене СОР и СОЧ: почему учителя говорят "достаточно"
- В Астану прибыл казахстанский спортсмен, прославившийся в Японии
- Чемпион — чемпиону: Нэйтан Чен обратился к Михаилу Шайдорову
- Мировые СМИ восхитились победой Шайдорова