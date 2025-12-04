Северо-Казахстанская область укрепляет позиции в молочном производстве. По словам акима региона Гауеза Нурмухамбетова, доля молока, производимого в области, в ближайшее время планируется довести до 70%, передает BAQ.KZ.

В регионе уже работают 110 молочно-товарных ферм — это 30% всех молочных хозяйств Казахстана. Из 58 новых ферм, построенных в стране в 2023–2024 годах, 21 находится в СКО. В текущем году планируется введение ещё 8 современных комплексов.

"В области реализуются два крупных проекта. КТ "Зенченко и К" строит ферму на 8 тыс. голов с доильной установкой "Карусель" на 90 мест. Товарищество "СК Агро" в районе Магжана Жумабаева возводит крупнейшую в Центральной Азии ферму на 10 тыс. голов с уникальной доильной установкой "Карусель" на 100 коров. Годовой прирост производства молока по этим проектам составит 68 тыс. тонн, что позволит увеличить долю молока, производимого агроформированиями, до 70%", — сообщил аким.

Реализация проектов также позволит довести вклад Северо-Казахстанской области в общее молочное производство страны до 20%, укрепив регион как один из лидеров отрасли.