Порядка семи тысяч лифтов в Казахстане нужно менять. Свой срок службы они во многом уже исчерпали. Однако даже в столице кабины старше 25 лет продолжают возить пассажиров, несмотря на самые объективные риски. Очередная трагедия с гибелью рабочего в ЖК "Арыстан" насторожила людей. В сегодняшнем "Разборе" журналист BAQ.kz пытается понять, почему мы довели лифтовое хозяйство до такого состояния? Какие на то были причины? И что делать, если вы все-таки застряли в лифте?