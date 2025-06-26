Почти все сёла Казахстана будут обеспечены качественным интернетом к концу 2027 года. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Досжан Мусалиев в кулуарах Сената, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"К концу 2027 года 99% сёл будут обеспечены качественным интернетом. И это только часть проекта "Доступный интернет"", – заявил он.

Журналисты задали вопрос о стоимости подключения в отдалённых населённых пунктах. Вице-министр пояснил, что государство возьмёт на себя половину расходов.

"Поскольку речь идёт о сельских населённых пунктах, мы субсидируем 50% стоимости. Поэтому, по нашим прогнозам, тарифы начнутся от 5 тысяч тенге. Если же потребуется более высокая скорость или большие интернет-пакеты, то цена будет немного выше. В дома, куда будет проведена оптика, придёт качественный интернет", – отметил он.

Проект реализуется на принципах государственно-частного партнёрства. Подрядчиков будут отбирать через открытые конкурсы, а в приоритете окажутся компании с финансовой устойчивостью и подтверждённой клиентской базой.

Таким образом, власти рассчитывают сократить цифровое неравенство между городом и селом и обеспечить казахстанцам доступ к образованию, медицинским и государственным онлайн-услугам вне зависимости от места проживания.