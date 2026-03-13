В 2025 году в Казахстан прибыло 23 761 человек, а выбыло 7 608 человек, передает BAQ.KZ.

Таким образом, положительное сальдо внешней миграции составило 16 153 человек.

– Положительное миграционное сальдо в Казахстане фиксируется третий год подряд. По сравнению с 2024 годом число выбывших из Казахстана уменьшилось на 40,2%, число прибывших в страну сократилось на 18,9%, – сообщили в Бюро национальной статистики РК.

Основной миграционный обмен происходит со странами СНГ. На их долю приходится 81,8% всех прибывших и 71,8% выбывших.

Среди других стран наибольшее число прибывших зафиксировано из Китая, Монголии и Германии, тогда как чаще всего граждане выезжали в Германию, Польшу и США.

Среди регионов страны наибольшее число прибывших на постоянное место жительства выбрали Алматинскую область – 5 754 человека, город Алматы – 4 068 человек и Мангистаускую область – 3 562 человека.