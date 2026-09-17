Сколько денег будет в Нацфонде Казахстана к 2029 году

Чистые валютные активы Национального фонда Казахстана к 2029 году могут вырасти до 70,6 млрд долларов. При этом в ближайшие три года из фонда предусмотрены крупные целевые трансферты на социальные, инфраструктурные и другие проекты общенационального значения, передает BAQ.KZ.

По словам вице-министра национальной экономики Азамата Амрина, в 2027 году целевой трансферт из Нацфонда составит 2 трлн тенге. В 2028 и 2029 годах планируется направлять по 1,5 трлн тенге ежегодно.

Средства предусмотрены на строительство социальных и инфраструктурных объектов и проекты, имеющие значение для страны.

«Глава государства обозначил направление "большой стройки" и допустил использование средств Национального фонда. Поставлена задача реализовать масштабную программу строительства социальных и инфраструктурных объектов. В связи с этим на финансирование особо значимых объектов и проектов общенационального значения предусмотрен целевой трансферт из Национального фонда в размере 2 трлн тенге в 2027 году и по 1,5 трлн тенге ежегодно в 2028-2029 годах», - сказал Азамат Амрин.

При этом чистые валютные активы Нацфонда, согласно прогнозу, должны расти. В 2027 году они ожидаются на уровне 65,2 млрд долларов, а к 2029 году могут достичь 70,6 млрд долларов.

Одновременно власти рассчитывают сократить дефицит республиканского бюджета. В 2027 году он прогнозируется на уровне 2,3% валового внутреннего продукта, в 2028 году 1%, а в 2029 году 0,4%.

Ненефтяной дефицит планируют снизить с 5,3% валового внутреннего продукта в 2027 году до 3,5% в 2028 году и 2,5% в 2029 году.

Расходы республиканского бюджета в 2027 году составят 30,2 трлн тенге, в 2028 году 29,4 трлн тенге, в 2029 году 29,6 трлн тенге. Темпы роста расходов на этот период планируют удерживать на уровне 109,2-109,4%.

Эти параметры заложены в прогноз социально-экономического развития Казахстана и бюджетные показатели на 2027-2029 годы.