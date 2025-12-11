В Шымкенте на новогоднее оформление в этом году выделено 99 миллионов тенге. Об этом сообщил аким города на брифинге в Службе центральных коммуникаций. По его словам, часть праздничных конструкций и украшений будет повторно использована, однако в отдельных локациях потребовались дополнительные работы, что привело к увеличению бюджета. Подробности — в материале BAQ.KZ.

Акиму был адресован вопрос об экономии средств на новогоднее оформление, учитывая, что в прошлом году город израсходовал 80 миллионов тенге.

"В целом мы по всем направлениям ведём работу по экономии средств. Все материалы для оформления, которые использовались в прошлом году, хранятся в наших районных учреждениях и будут обязательно применяться снова", — сообщил глава города.

Он уточнил, что в этом году принято решение установить на центральной площади настоящую, живую ёлку, тогда как ранее в городе использовали металлические конструкции.

"Если раньше ставили металлические ёлки, то в этом году мы планируем установить настоящую, натуральную ёлку. В целом на оформление города выделено девяносто девять миллионов тенге. В некоторых местах возникла необходимость провести дополнительные работы, поэтому сумма немного увеличилась", — пояснил аким.

По данным акимата, повторное использование прошлогодних украшений позволит сократить издержки в перспективе, однако необходимость обновления отдельных элементов и подготовки площадей привела к росту бюджета по сравнению с прошлым годом.