Сколько денег потратят на выборы в маслихаты? Ответ ЦИК

Средства на проведение внеочередных выборов депутатов маслихатов Казахстана выделят из резерва правительства. Окончательную сумму расходов определят отдельным решением. Об этом на брифинге сообщил член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, расходы на внеочередные выборы заранее не были предусмотрены в республиканском бюджете. Поэтому необходимые средства выделят из резерва правительства.

– Объём расходов на выборы зависит прежде всего от количества задействованных избирательных комиссий, продолжительности избирательной кампании и других факторов, связанных с организацией голосования, – пояснил Михаил Бортник.

Он отметил, что от 75 до 80% всех расходов на выборы направят на оплату труда членов избирательных комиссий. Как и во время предыдущих избирательных кампаний, именно зарплаты составят основную часть бюджета.

По словам Бортника, средства предусмотрят на оплату труда более 86 тысяч членов избирательных комиссий.

Кроме того, к работе дополнительно привлекут 3 022 окружные избирательные комиссии, в состав которых войдут ещё 15 110 человек. На оплату их труда также потребуются дополнительные средства.

Деньги выделят и на предвыборную агитацию кандидатов

Как пояснил член ЦИК, дополнительные расходы связаны с участием кандидатов, которые будут баллотироваться по одномандатным округам.

Законодательство предусматривает гарантированное государственное финансирование таких кандидатов. Конкретную сумму Центральная избирательная комиссия определит отдельно.

По предварительным данным, на один депутатский мандат в некоторых округах могут претендовать от трёх до десяти и более человек. Если они пройдут регистрацию, расходы на их предвыборную агитацию также включат в бюджет выборов.

Кроме того, изменятся количество и виды избирательных бюллетеней. Поскольку выборы депутатов маслихатов пройдут на областном, городском и районном уровнях, в каждом регионе будут печатать соответствующие бюллетени. Стоимость их изготовления будет зависеть от тиража.

При расчёте расходов также учтут увеличение числа избирателей. По словам представителя ЦИК, это тоже повлияет на общую стоимость проведения выборов.

Напомним, внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней в Казахстане состоятся 29 ноября 2026 года. Всего планируется избрать 3 447 депутатов в 228 маслихатах страны.