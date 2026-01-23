По итогам 2025 года около 3 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были устроены в семьи. Об этом сообщили представители органов опеки, отметив, что государство внедрило новую модель мониторинга и обязательную ежегодную оценку благонадежности опекунов для обеспечения безопасности детей, передает BAQ.KZ.

Деинституционализация подтверждается статистикой за последние 10 лет: сеть интернатов сократилась на 24%, а число воспитанников — на 54%.

Для поддержки перехода к семейным формам воспитания штат органов опеки увеличен в 3,3 раза — с 303 до 1028 специалистов. Это позволяет проводить адресное сопровождение каждой семьи и детально изучать условия жизни детей.

В 2025 году усилены критерии отбора законных представителей: обязательная ежегодная проверка включает подтверждение доходов, состояния здоровья, оценку жилищных условий и отсутствие судимости. Любое выявленное нарушение ведет к незамедлительному отстранению опекуна.

Параллельно развивается институт наставничества. В 20 регионах страны работают более 360 наставников, для которых введена обязательная профессиональная сертификация. Приоритетом остаётся сохранение родственных связей — детей в первую очередь стараются устроить к близким родственникам.

На сегодняшний день в Казахстане проживает 20 798 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 82% уже воспитываются в семьях.