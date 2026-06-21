Сколько дней будут отдыхать казахстанцы на День столицы

В связи с праздником часть жителей страны сможет отдохнуть три дня подряд.

Согласно календарю праздничных и выходных дней, опубликованному на портале eGov.kz, государственный праздник День столицы традиционно отмечается 6 июля. В этом году дата выпадает на понедельник.

Таким образом, казахстанцы, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать с 4 по 6 июля включительно — три дня подряд. Для работников с шестидневной рабочей неделей выходными днями станут 5 и 6 июля.

Ранее сообщалось, что в июле граждан, работающих по пятидневному графику, ожидают в общей сложности девять выходных дней. В месяце будет 22 рабочих дня и 9 выходных, включая праздничный понедельник.

Для казахстанцев, занятых по шестидневной рабочей неделе, график окажется более напряженным: в июле им предстоит отработать 26 дней, а количество выходных составит пять дней.