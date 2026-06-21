Сколько дней будут отдыхать казахстанцы на День столицы
В 2026 году День столицы в Казахстане приходится на понедельник, 6 июля.
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В связи с праздником часть жителей страны сможет отдохнуть три дня подряд.
Согласно календарю праздничных и выходных дней, опубликованному на портале eGov.kz, государственный праздник День столицы традиционно отмечается 6 июля. В этом году дата выпадает на понедельник.
Таким образом, казахстанцы, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать с 4 по 6 июля включительно — три дня подряд. Для работников с шестидневной рабочей неделей выходными днями станут 5 и 6 июля.
Ранее сообщалось, что в июле граждан, работающих по пятидневному графику, ожидают в общей сложности девять выходных дней. В месяце будет 22 рабочих дня и 9 выходных, включая праздничный понедельник.
Для казахстанцев, занятых по шестидневной рабочей неделе, график окажется более напряженным: в июле им предстоит отработать 26 дней, а количество выходных составит пять дней.
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