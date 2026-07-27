Сколько дней будут отдыхать казахстанцы в августе
Месяц пройдет по обычному графику.
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В августе 2026 года в Казахстане не будет дополнительных выходных дней. Месяц пройдет в привычном рабочем режиме, сообщает BAQ.KZ.
Почему не будет праздничного выходного
С 2026 года после вступления в силу новой Конституции 30 августа перестает быть праздничным выходным днем. В связи с этим перенос рабочих дней не предусмотрен.
Август начнется в субботу. Всего в месяце будет 10 выходных дней – пять суббот и пять воскресений.
При пятидневной рабочей неделе казахстанцев ожидает 21 рабочий день, при шестидневной – 26 рабочих дней.
Какие даты отмечают в августе
Несмотря на отсутствие государственных праздников, в августе в Казахстане отмечается несколько памятных и профессиональных дат:
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первое воскресенье августа – День работников железнодорожного транспорта;
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10 августа – День Абая;
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второе воскресенье августа – День строителя;
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третье воскресенье августа – День спорта;
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18 августа – День пограничника;
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29 августа – День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона;
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последнее воскресенье августа – День шахтера.
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