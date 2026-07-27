Сколько дней будут отдыхать казахстанцы в августе

Месяц пройдет по обычному графику.

27 Июля 2026, 16:38
АВТОР
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Depositphotos 27 Июля 2026, 16:38
27 Июля 2026, 16:38
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Фото: Depositphotos

В августе 2026 года в Казахстане не будет дополнительных выходных дней. Месяц пройдет в привычном рабочем режиме, сообщает BAQ.KZ.

Почему не будет праздничного выходного

С 2026 года после вступления в силу новой Конституции 30 августа перестает быть праздничным выходным днем. В связи с этим перенос рабочих дней не предусмотрен.

Август начнется в субботу. Всего в месяце будет 10 выходных дней – пять суббот и пять воскресений.

При пятидневной рабочей неделе казахстанцев ожидает 21 рабочий день, при шестидневной – 26 рабочих дней.

Какие даты отмечают в августе

Несмотря на отсутствие государственных праздников, в августе в Казахстане отмечается несколько памятных и профессиональных дат:

  • первое воскресенье августа – День работников железнодорожного транспорта;

  • 10 августа – День Абая;

  • второе воскресенье августа – День строителя;

  • третье воскресенье августа – День спорта;

  • 18 августа – День пограничника;

  • 29 августа – День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона;

  • последнее воскресенье августа – День шахтера.

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