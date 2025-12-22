Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на зимних каникулах
Зимние каникулы в казахстанских школах продлятся 10 календарных дней — с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения РК, передаёт BAQ.KZ.
В ведомстве отметили, что в период каникул важно эффективно организовать свободное время школьников и способствовать развитию их личностных качеств. С этой целью в рамках единой программы воспитания "Адал азамат" предусмотрен комплекс мероприятий.
Детям рекомендуется посвятить свободное время чтению книг, посещению музеев, выставок, научных центров и исторических памятников, а также участию в спортивных играх, катанию на коньках и лыжах. Кроме того, школьников планируется привлекать к благотворительным акциям и другим социальным инициативам.
В школах и организациях дополнительного образования в период каникул рекомендуется проведение образовательных, спортивных, культурных и творческих мероприятий.
Особое внимание будет уделено вопросам безопасности детей. Министерство просвещения призвало родителей и педагогов усилить профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдать правила общественной и пожарной безопасности, а также уделить внимание вопросам кибербезопасности.
