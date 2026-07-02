Сколько FIFA заработает на чемпионате мира 2026 и из чего складывается сумма

Чемпионат мира 2026 в США, Канаде и Мексике станет самым доходным спортивным событием в истории планеты. Но чтобы понять, где здесь футбол, а где бухгалтерия, сначала нужно разобраться с тем, как FIFA считает деньги.

Организация ведёт счёт не по турнирам, а четырёхлетними циклами. Поэтому в разговорах о рекорде обычно смешивают две вещи: доход от самого чемпионата и доход всего цикла 2023 - 2026, где турнир лишь главная касса.

Две цифры, которые нельзя путать

На весь цикл изначально закладывали 11 млрд, затем дважды подняли прогноз до рекордных примерно 13 млрд долларов. Это на 72% больше предыдущего цикла с Катаром, который принёс 7,57 млрд. К концу 2025 года 93% этой выручки уже было законтрактовано, то есть большая часть денег зафиксирована задолго до старта.

Сам чемпионат из этой суммы даёт около 8,9 млрд, то есть две трети всего цикла. Это крупнейший единичный заработок в истории организации.

Откуда берутся деньги

На официальном бюджете расклад такой. Телеправа, 4,26 млрд (39%), гостеприимство и билеты, 3,1 млрд (28%), спонсорство, 2,69 млрд (24%). Телевидение было и остаётся основным источником, и ключевой драйвер здесь не футбол сам по себе, а рынок США: стоимость американских телеправ выросла на 94% по сравнению с Катаром.

Откуда взялся рекорд

Рекордные 72% роста объясняются не всплеском популярности футбола, а тремя управленческими решениями.

Первое: турнир расширили с 64 матчей до 104. Расширение подавалось как спортивное решение, но 40 дополнительных матчей это ещё и 40 дополнительных единиц коммерческого инвентаря для вещателей, спонсоров и держателей гостиничных пакетов.

Второе: чемпионат перенесли на самый ёмкий рекламный рынок мира, где 14 из 26 коммерческих партнёров FIFA имеют головные офисы в США.

Третье: около 2 млрд из добавленных денег дал не чемпионат мира, а новый клубный турнир 2025 года, которого в исходном бюджете не было. То есть заметную часть прироста обеспечил соседний коммерческий турнир, а не сам ЧМ.

Что возвращается в футбол

Часть доходов идёт обратно в игру. Призовой фонд турнира рекордные 871 млн: чемпион получит 50 млн, финалист 33 млн, а минимум в 12,5 млн гарантирован всем 48 сборным даже за вылет в группе. Отдельно клубам, которые отпускают игроков, выплачивают 355 млн, на 70% больше, чем в 2022 году.

При этом даже с учётом призовых и расходов на развитие выплаты заметно меньше 8,9 млрд, так что турнир остаётся для FIFA прибыльным.

Финансовая устойчивость

На конец 2025 года активы FIFA составили 9,48 млрд, резервы 2,7 млрд, при этом год закрыт с убытком: доходы 2,6 млрд против расходов 3,17 млрд. Это обычный цикличный паттерн: первые три года цикла FIFA тратит, а в год мужского чемпионата получает основной приток.

При этом резервы снизились с 3,9 млрд после Катара до 2,7 млрд к концу 2025 года. Финансовая модель зависит от четырёхлетнего пика доходов.

Билеты и динамические цены

Самый спорный источник роста билетно-гостиничного блока это динамическое ценообразование, впервые применённое на чемпионате: цены меняются вслед за спросом. Билеты на групповые матчи доходили до 4 105 долларов, а перепродажные листинги на финал уходили в сторону 2 млн, что уже стало поводом для расследования на уровне штата.

Значительная часть операционных издержек турнира при этом ложится не на FIFA, а на принимающие стороны: в Канаде господдержка хостинга оценивается примерно в 1,07 млрд местных долларов, а проверка в США показала, что почти все организационные расходы несут города. Выручка централизуется на уровне FIFA, издержки распределяются на организаторов.

По итогу, на самом турнире FIFA получит порядка 8,9 млрд, за весь цикл около 13 млрд. За рекордом стоит превращение чемпионата в самый доходный повторяющийся актив мирового спорта, собранный из расширенного формата, американского рынка и нового коммерческого инвентаря.

На следующий цикл 2027 - 2030 FIFA уже утвердила план в 14 млрд, при том что резервы снижаются, а ценовая политика по билетам вызвала регуляторное внимание.