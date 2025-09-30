С 26 по 29 сентября в Алматы на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" приехало более 5 тысяч иностранных гостей, а вместе с болельщиками из других регионов Казахстана общее число посетителей составило десятки тысяч человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на управление туризма города Алматы.

Основной поток туристов прибыл из Китая, Индии, России, других регионов Казахстана, а также из Японии, Великобритании, Испании, Чехии, стран СНГ и других европейских государств.

Экономический эффект от проведения матча оценивается как значительный. По данным компании Mastercard, средний чек иностранного туриста в Алматы составляет около 1 500 долларов США.

Расходы гостей включают проживание, питание, транспорт, развлечения и шопинг, что оказывает прямое влияние на развитие малого и среднего бизнеса, стимулирует сферу услуг и создает мультипликативный эффект для экономики города.