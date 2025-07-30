По состоянию на 1 июля 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 820 иностранных граждан, передает BAQ.KZ.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее – ИРС) имеются следующие категории: 562 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 340 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4 060 и 1 167 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 2 874 человека, а в рамках корпоративного перевода – 3 817 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 882 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 352 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 5 160 чел., сельского, лесного и рыбного хозяйства – 2 902 чел., горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 347 чел., обрабатывающей промышленности – 1 178 чел.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 5 463 человек, Узбекистан – 2 477 человек, Индия – 1 097 человек, Турция – 1 071 человек.

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота была установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тыс. единиц, а с марта текущего года, в связи с заявками местных исполнительных органов, приказом министра увеличена до 16,5 тыс. единиц.