Несмотря на замедление мировой инвестиционной активности и рост геополитических рисков, Казахстан продолжает удерживать позиции одного из ключевых центров притяжения капитала в Евразии. Об этом говорится в анализе World Impact Media Organization, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В исследовании отмечается, что в 2024 году, когда мировые потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сокращались двузначными темпами, Казахстану удалось сохранить сравнительно устойчивые объёмы притока капитала.

Аналитики подчёркивают, что это позволило поддержать реализацию крупных инвестиционных проектов и укрепило доверие долгосрочных инвесторов к стабильности экономической политики страны. На фоне глобального снижения доверия к развивающимся рынкам Казахстан рассматривается как более предсказуемая и институционально устойчивая юрисдикция.

Согласно данным Национального банка Казахстана, среднегодовой приток прямых иностранных инвестиций в страну превышает 20 млрд долларов США. Так, общий объём ПИИ составил 23,8 млрд долларов в 2021 году и 23,9 млрд долларов в 2023 году. В первой половине 2025 года в экономику Казахстана было привлечено около 10 млрд долларов.

При этом, страна аккумулирует порядка 60% всех иностранных инвестиций, поступающих в страны Центральной Азии, сохраняя лидирующие позиции в регионе.

Авторы анализа связывают устойчивость инвестиционных потоков с институциональными реформами, инициированными Президентом Касым-Жомартом Токаевым. В экспертной среде данный курс получил неформальное название "инвестиционный цикл Токаева", подразумевающее активное участие государства в сопровождении инвесторов, ускорение управленческих решений и переориентацию иностранного капитала в несырьевые сектора экономики.