С момента запуска услуги женских вагонов в поездах Национального перевозчика Казахстана ей уже воспользовались порядка 822 тысяч пассажирок, сообщает компания. Показатель подтверждает высокий спрос на сервис и его востребованность среди женщин, выбирающих поезд как удобный и безопасный вид транспорта, передает BAQ.KZ.

В настоящее время женские вагоны курсируют на 12 направлениях, среди которых: "Алматы – Мангыстау", "Павлодар – Туркистан", "Атырау – Астана", "Актобе – Алматы", "Астана – Шымкент" и другие.

Билеты в женские вагоны продаются исключительно женщинам, а обслуживание осуществляется только проводницами-женщинами. Проезд мальчиков до семи лет также допускается.

Приобрести билеты можно в кассах вокзалов, заранее сообщив кассиру о необходимости выбора места, или онлайн на сайте bilet.railways.kz. При оформлении онлайн важно выбирать аббревиатуру "ЖН" (женский), которая указывает на соответствующий вагон. Продажа билетов открывается за 45 дней до отправления, что позволяет пассажиркам заранее планировать поездку.

Сервис женских вагонов был введён для повышения комфорта и безопасности женщин в поездах и продолжает пользоваться популярностью среди пассажирок по всей стране.